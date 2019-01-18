Трамп отменил визит делегации США в Давос из-за "шатдауна"

Чуть меньше месяца тому назад в Соединенных Штатах Америки произошел так называемый "шатдаун" — частичное прекращение работы местного правительства.

Действующий президент страны Дональд Трамп на фоне этого принял решение не отправлять американскую делегацию в город Давос, Швейцария. Так, сообщила пресс-служба американского правительства, представителей Вашингтона на Всемирном экономическом форуме не будет.

Отметим, что несколько дней назад речь шла лишь о сокращении числа людей, которые должны были войти в делегацию Соединенных Штатов Америки и представлять ее на престижном экономическом конкурсе в ведущей европейской стране. Однако, как отметили в пресс-службе американского правительства, из-за "шатдауна" президент США Дональд Трамп нуждается в своей команде как никогда.

Напомним, что "шатдаун" в правительстве США произошел из-за серьезных разногласий его представителей по вопросу строительства стены на государственной границе с Мексикой.

Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп всерьез настроен построить стену на границе с южным соседом Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что, выбирая между расширением военного присутствия США в Арктике и строительством стены на границе с Мексикой, он отдал предпочтение последнему.

Также "Правда.Ру" писала о том, что за последние несколько лет в мире погибли почти полсотни тысяч мигрантов. Многие из них, отмечают в Международной организации по миграции, сгинули в тщетной попытке незаконно попасть из Мексики в США.

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