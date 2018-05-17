США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля

Новость о том, что Израиль убил более 60 палестинцев только за один день, вызвало шквал критики в США, особенно среди тех граждан, которые разочарованы неспособностью Соединенных Штатов привлечь одного из своих самых близких союзников к ответственности за нарушения прав человека, которые он безнаказанно совершает. Вполне вероятно, что на некоторые штаты вскоре повесят ярлык "антисемитские" только за то, что они смеют высказывать такие вещи.

Источник: Wikipedia

Южная Каролина станет первым штатом, который на законных основаниях определит критику Израиля как "антисемитизм". Новая законодательная инициатива вступит в силу 1 июля и будет нацелена на государственные школы и университеты. Политики пытались материализовать данное предложение в качестве самостоятельного закона на протяжении двух лет, и им, наконец, удалось временно придать ему форму оговорки (провизо), которая была вписана в бюджет 2018-2019 годов.

Согласно нововведению, определение "антисемитизма" теперь будет включать:

- Определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям.

- Риторические и физические проявления антисемитизма, направленное на людей еврейской или нееврейской национальности и/или их имущество, на еврейские общинные учреждения и религиозные учреждения;

- Призывы, оказание помощи или оправдание убийства или нанесения вреда евреям;

- Лживые, бесчеловечные, демонизирующие или стереотипные утверждения о евреях;

- Обвинения евреев в том, что они несут ответственность за реальные или предполагаемые нарушения, совершенные одним лицом еврейской национальности или группой, государством Израиль;

- Обвинения евреев как народ или Израиля как государство в том, что они придумывают или преувеличивать Холокост;

Также будет запрещено обвинять евреев в том, что они более лояльны к Израилю, чем к интересам своих собственных стран; использовать символы и изображения, связанные с классическим антисемитизмом; сопоставлять современную политику Израиля с политикой нацистов; обвинять Израиль во всех межрелигиозных или политических проблемах; не признавать право еврейского населения на самоопределение и лишать Израиль права на существование, при условии, однако, что критика Израиля, аналогичная той, которая существует против любой другой страны, не может рассматриваться как антисемитская.

Как можно судить по такому длинному перечню того, как Южная Каролина собирается определять "антисемитизм", людям придется быть весьма осторожными в своих суждениях. Если они будут высказывать что-то, что более не будет признано политически корректным, то это может быть использовано против них.

В то же время, критика израильского правительства, как и любого другого правительства, является правом и обязанностью всего свободного человечества. Мир может быть достигнут только через дискуссию и мирную критику.

Интересно, что глава ЦАХАЛ уже допускал подобные "незаконные" высказывания. В 2016 году он произнес речь, в которой сравнил "современную политику Израиля с политикой нацистов."

Многие в США утверждают, что данный законопроект нарушает права "Первой поправки к Конституции США".

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