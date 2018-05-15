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Источник Правда.Ру

США отправят в Европу "убийц России"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Армия США планирует создать свой первый прототип БМП "Страйкер" с системой противовоздушной обороны к 2019 году.

США отправят в Европу

Армия США разрабатывает проект по модернизации БМП "Страйкер", которые будут вооружены средствами ПВО для поражения вертолетов и беспилотников, чтобы противостоять России в Европе и оказывать поддержку бригадным командам в бою.

БМП "Страйкер" будет способна стрелять из широкого спектра оружия для уничтожения близких воздушных целей, атакующих передвигающиеся наземные подразделения. Как предполагается, машины будут использовать, помимо прочего, ракеты Hellfire или Stinger. Программа, в рамках которой развернуть первые транспортные средства в Европе планируется к 2020 году, является частью проекта систем ближней ПВО  «Первоначальный маневр» (short-range air defence - SHORAD).

Прототип БМП "Страйкер" с системой SHORAD планируется создать к 2019 году как первый шаг на пути к созданию 144 таких комплексов.

Учитывая, что тактика борьбы с повстанцами занимала центральное место в течение наземных войн в Ираке и Афганистане на протяжении последних 15 лет, США признает необходимость создания более эффективной защиты наземных боевых формирований ввиду широкого использования беспилотных летательных аппаратов, вертолетов или низколетящих самолетов в настоящее время.

Несмотря на то, что использование беспилотников становилось все более распространенным во всем мире, враги США, такие как движение Талибан или террористическая организация ИГИЛ*, не использовали малую авиацию (БПЛА или вертолеты) в своей деятельности.  Тем не менее, Пентагон полагает, что этому направлению необходимо уделять гораздо больше внимания, дабы быть способным противостоять более технически сложным противникам.

В рамках создания нового парка БМП "Страйкер" оборудованных оружием системы  SHORAD, Пентагон изучает несколько различных вида вооружения: ракеты Hellfire, ракеты Stinger, и 30-мм пушки.Китайские или российские вертолеты и дроны вооружены ракетами и стрелковым оружием. Концепция новых БМП заключается в возможности задействовать и атаковать эти виды угроз до или после атаки противника.*террористическая организация, запрещена в России

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Темы ПВО война армия США беспилотник
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