NYT: Трамп готов рассмотреть возможность выхода США из НАТО

14 января газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп может принять решение о прекращении членства Соединенных Штатов Америки в НАТО. Трамп считает, что его союзники по альянсу уделяют недостаточное внимание сотрудничеству в военной отрасли, а также медленно наращивают объемы финансирования военно-промышленного комплекса.

О жесткой позиции Трампа в отношении союзников по альянсу издание узнало от анонимного источника в администрации президента США. По его словам, Трамп неоднократно в конфиденциальном формате заявлял о желании прекратить членство США в НАТО и называл альянс "болотом" для Соединенных Штатов.

По мнению источника, Трамп может в любой момент вернуться к этой идее и предпринять попытки для ее реализации. В прошлом году издание Politico сообщало о том, что Дональд Трамп пригрозил своим союзникам выходом США из НАТО, если они не увеличат ассигнования на военные нужды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько денег заработал президент США Дональд Трамп в 2018 году на продаже недвижимости.

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