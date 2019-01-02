CNN увидела в аресте Уилана сигнал США

Журналист CNN Мартин Сэвидж рассказал зрителям телеканала о позиции родственников Пола Уилана. Они продолжают настаивать на том, что Уилан не является шпионом не проводил никакой незаконной деятельности в России. Он приехал в Россию, чтобы помочь своему бывшему сослуживцу организовать свадьбу с россиянкой.

Более того, родственники Уилана признать, что обрадовались, когда узнали, что он находится в тюрьме, так как Пол перестал выходить на связь и не появился ни на одной запланированной встрече. Родные Уилана опасались, что он мог стать жертвой преступления.

Примечательно то, что именно пара, которой Уилан помогал с организацией свадьбы заявила в полицию о его исчезновении. Уже через пару часов, российские спецслужбы ответили, что Уилан не пропал, а находится под стражей в связи с обвинениями в шпионаже.

Некоторые аналитики уже высказались о том, что в задержании Пола Уилана прослеживаются дальнейшие действия Кремля. Скорее всего, российские власти хотят пойти на сделку с США и обменять Уилана на ранее задержанную Бутину. Об этом заявил и аналитик по разведке и нацбезопасности CNN Роберт Баер.

"Я могу гарантировать, что наши спецслужбы никогда не используют таких людей как Пол Уилан для проведения специальных операций, тем более в российской столице. Его просто подставили. Понятно, что президент России хочет освободить ранее задержанную гражданку РФ и ищет для этого любые способы. Одним из таких способов и является Пол Улиан", - заявил Баер. "Настоящая проблема этого конфликта кроется в том, что задержание Бутиной было несправедливым. Ведь она не является шпионкой, а просто интересовалась внутренней обстановкой в Национальной стрелковой ассоциации. Путин прав в том, что граждане США постоянно ведут себя так в России, и им за это ничего не предъявляют. Похоже теперь россияне будут исправлять эту ошибку", - считает аналитик CNN.

Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о требовании Майка Помпео освободить Пола Уилана и вернуть его в Соединенные Штаты Америки.

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