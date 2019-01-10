США попросили Россию создать "Союз" для полета на Луну

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сделал заявление о том, что от NASA поступила просьба к российской госкорпорации создать версию космического корабля "Союз" для совершения полётов на Луну. Об этом он рассказал СМИ.

Другая версия космического корабля должна работать до Луны и обратно. Данная разработка необходима для того чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему. В прошлом году русское космическое судно "Союз" было обнаружено с пробитым отверстием. Событие вызвало множество скандалов и стало одним из важнейших в космической отрасли за 2018 год.

Ранее Правда. Ру писала о том, что 41 год назад, 23 апреля 1967 года состоялся полет корабля "Союз-1" — первого из серии "Союзов". На его борту находился единственный космонавт, Герой Советского Союза инженер-полковник Владимир Михайлович Комаров. Полет закончился катастрофой и гибелью космонавта. До сих пор неизвестно, что стало причиной трагедии — неуместная спешка в подготовке полета или случайность.

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