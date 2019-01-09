США отказались сокращать военное присутствие в Японии

Командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез сделал заявление касаемо военного присутствия в Японии. По его словам, нахождение военных в Японии а также учения на территории страны не сократятся.
Джерри Мартинез рассказ Национальному пресс-клубу в Токио, что не считает информацию о сокращении войск актуальной и действительной. Никакого объявления от властей Соединенных Штатов Америки на данную тему не было. Генерал также отметил, что сокращение военных учений в Южной Корее никак не поспособствует такому же действию и в Японии.
Напомним, что осенью прошлого года, в ноябре, правительство Америки объявило, о сокращении в будущем году масштабов совместных учений под названием «Токсури - Фоул игл» на территории Южной Кореи.
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