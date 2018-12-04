Всемирный банк сообщил о факторах, которые помогут России выдержать внешний шок

Всемирный банк сделал доклад о состоянии российской экономике, подчеркнув, при каких условиях ей удастся избежать негативного внешнего воздействия.

В документе говорится, о том, что за последнее время в экономической сфере РФ наметилась некоторая стабилизация. Относительно небольшой объем внешнего долга (около 29% ВВП), хороший объем международных резервов, а также введенные недавно принципы макроэкономического регулирования ограничат влияние внешней волатильности на экономический сектор РФ.

За год международные резервы России выросли более, чем на $30 млрд и составили $460,6 млрд. Российская резервная система за 9 месяце текущего года увеличились на $31,1 млрд против $14,4 млрд, на которые она выросла за такой же период прошлого года. Центробанк РФ временно ограничил валютные интервенции в рамках бюджетного правила с целью стабилизации финансовых рынков.

В докладе упоминается и тактика Банка России, который взял курс на снижение потенциальных рисков в системе и разработал меры по ограничению роста в отдельных розничных сегментах.

В свою очередь Банк России сделал обзор по финансовой стабильности, где обратил внимание на уменьшение количества валютных кредитов, выданных бизнесу, после повышения регулятором коэффициента рисков по валютным кредитам. Причем дедолларизация корпоративного кредитного портфеля прямо пропорциональна росту темпов выдачи рублевых кредитов.

В документе Всемирного банка также говорится о том, что реализация реформ, запланированных российским правительством ускорит рост ВВП до 3% к 2028 году.

"Однако, как показывает моделирование рассматриваемых в настоящее время правительством России реформ, таких как пенсионная реформа, увеличение притока мигрантов, рост инвестиций…, они могут увеличить потенциальный рост российской экономики до 3% в 2028 году. Вклад в увеличение потенциального роста таких факторов, как пенсионная реформа, увеличение притока мигрантов, рост инвестиций и повышение производительности, составит соответственно 0,4 п. п., 0,2 п. п., 0,6 п. п. и 0,3 п. п.", — значится в документе.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что ускорить рост ВВП России удастся только в том случае, если все реформы будут проведены не поэтапно, а единовременно. Это необходимо для достижения так называемого синергетического эффекта.

Как подсчитали специалисты Всемирного банка, в 2020–2028 годах по мере увеличения пенсионного возраста для мужчин и женщин будет возрастать количество работоспособного населения примерно на 0,9 процентного пункта в год по сравнению с базовым сценарием.

Рост цен на нефть также благоприятно скажется на экономике РФ, считают эксперты. Всемирный банк напоминает о том, что бюджетное правило призвано снизить чувствительность роста российского ВВП к волатильности нефтяных котировок.

Однако Всемирный банк полагает, что неиспользованные резервы добычи ОПЕК недостаточны. При возникновении резкого непрогнозируемого дефицита предложений нефтяном рынке в 2019 году вполне вероятен очередной скачок цен на черное золото.

"Отмечаемый в настоящее время циклический подъем экономики — благоприятное время для проведения в России реформ, которые могут обеспечить долгосрочные выгоды. Для ослабления влияния краткосрочных рисков и долгосрочных неблагоприятных факторов со временем потребуется принятие надлежащих мер государственной политики. Таким образом, пакет мер, обеспечивающих существенные выгоды на раннем этапе, имеет больше шансов на успех в долгосрочной перспективе", — заключили составители доклада.

Ранее Правда. Ру приводила мнение российских экспертов, насколько непростым для экономики России будет 2019 год.

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