Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что к "убийству" российского оппозиционера, журналиста Аркадия Бабченко, причастны российские спецслужбы.
"По полученным нами данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы. По крайней мере, такие данные есть на сегодня в СБУ", — утверждает Грицак.
Организатор "убийства" Бабченко, по словам Грицака, задержан в Киеве несколько часов назад.
"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания", — рассказал Грицак.
Известного журналиста, писателя, издателя и военного корреспондента якобы убили вчера в подъезде собственного дома. Журналист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На месте убийства обнаружили три гильзы от пистолета Макарова. На данный момент существует версия, что убийство Бабченко было всего лишь инсценировкой, и журналист на данный момент жив.
Украинский политический деятель Антон Геращенко заявил, что полиция Украины будет рассматривать версию о причастности к убийству российских спецслужб.
Напомним, в Кремле осудили убийство Аркадия Бабченко и назвали произошедшее трагедией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", — отметил Песков.
Москва также призвала мировую общественность к жесткой реакции, которая подтолкнет украинское правительство на жесткие, своевременные и действенные меры с целью изучения ситуации.
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.