"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что к "убийству" российского оппозиционера, журналиста Аркадия Бабченко, причастны российские спецслужбы.

Фото: личное фото со страницы Аркадия Бабченко на facebook.com

"По полученным нами данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы. По крайней мере, такие данные есть на сегодня в СБУ", — утверждает Грицак.

Организатор "убийства" Бабченко, по словам Грицака, задержан в Киеве несколько часов назад.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания", — рассказал Грицак.

Известного журналиста, писателя, издателя и военного корреспондента якобы убили вчера в подъезде собственного дома. Журналист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На месте убийства обнаружили три гильзы от пистолета Макарова. На данный момент существует версия, что убийство Бабченко было всего лишь инсценировкой, и журналист на данный момент жив.

Украинский политический деятель Антон Геращенко заявил, что полиция Украины будет рассматривать версию о причастности к убийству российских спецслужб.

Напомним, в Кремле осудили убийство Аркадия Бабченко и назвали произошедшее трагедией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", — отметил Песков.

Москва также призвала мировую общественность к жесткой реакции, которая подтолкнет украинское правительство на жесткие, своевременные и действенные меры с целью изучения ситуации.