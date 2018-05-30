В правительстве Украины призвали сжечь Москву

В украинском правительстве призывают "сжечь Москву". Об этом написал в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Омелян на своей странице назвал Россию "империей варваров", целью которых является разрушение "всего, что они неспособны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой".

"Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь", - утверждает министр.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что украинские власти в ближайшее время утвердят "план противодействия российской агрессии в Крыму".

По мнению аналитиков, Крымский мост послужит объектом для обеспечения российской военной группировки в Крыму всем необходимым.

Любой инцидент в Керченском проливе может привести к необратимым последствиям для моста, пояснил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Так что угрозы в адрес России со стороны соседей уже становятся привычными.

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