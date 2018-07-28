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Европа умоляет Украину взяться за ум

Мир » Бывший СССР » Украина

Риторика в Европе относительно "аннексированного" Крымского полуострова понемногу сходит на нет. Все больше европейских государств признают принадлежность Крыма к Российской Федерации.

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Чешский аналитик и редактор газеты "Литерарни новины" Тереза Спенцерова заявила, что Запад уже почти смирилась с этим фактом. Так, она указывает на то, что совсем недавно глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал весь мир смириться с тем, что Крым отныне российский. По словам чешского аналитика, Запад еще не готов в полной мере признать полуостров принадлежащим Российской Федерации, но значительные подвижки к этому сегодня уже можно наблюдать.

Тереза Спенцерова поделилась мнением, что в скором времени европейские страны возобновят сотрудничество с Россией, "наплевав" на мнение Украины. Ситуацию с Крымским полуостровом чешский аналитик сравнила с Голанскими высотами — никто в мире никогда не признает их израильскими, но это никому не мешает сотрудничать с еврейским государством.

По мнению Терезы Спенцеровой, лишь Киев не желает жить в объективной реальности и не может признать того факта, что Крымский полуостров больше не принадлежит Украине.

Напомним, что присоединение Крыма к Российской Федерации произошло по итогам референдума, прошедшего на территории полуострова в 2014 году. Так, подавляющее большинство крымчан тогда высказалось за вхождение полуострова в состав России.

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