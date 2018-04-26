Тысячи убитых: прокурор раскрыл реальные потери ВСУ на Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 3,8 тыс. военнослужащих погибли с начала проведения АТО в Донбассе.

Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что "статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 покончили с собой".

По его словам, как минимум 554 человека совершили самоубийство. Эксперты отмечают, что в 2018 году из-за отсутствия нормативных документов в стране не проводятся централизованные мероприятия по психологической реабилитации бойцов.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ветераны так называемой АТО на Украине все чаще становятся жертвами неизвестных людей, которые не испытывают к ним чувство благодарности за то, что они за деньги убивали сограждан в Донбассе. Есть основания говорить, что по всей Украине формируются подпольные группы партизан, противостоящие хунте и ее прихвостням.

В 2016 году группа неизвестных напала на добровольца из АТО, промышлявшего разбоем и мародёрством на юго-востоке. 32-летний киевлянин Сергей Зеленский, который состоял в 128-й бригаде ВСУ, стал жертвой внезапного нападения в кафе. Около десяти человек ворвались в помещение и буквально за тридцать секунд навешали ветерану-убийце так, что он оказался в больнице с множественными переломами и травмами головы.

Стоит отметить, что рядом с кафе находился наряд полиции, который безучастно наблюдал за происходящим. Есть мнение, что полицейские охраняли именно "партизан". Таким образом, героизация мясников, последователей Бандеры и Шухевича, пропагандируемая в купленных хунтой СМИ, не очень то приживается в умах украинцев.

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