МИД России опасается начала войны в Донбассе

24 декабря представители Министерства иностранных дел Российской Федерации обратились к общественности с призывом обратить внимание на обстановку на Донбассе и не допустить развязывания полномасштабных боевых действий. В МИДе подчеркнули, что украинская сторона уже не скрывает своих агрессивных намерений и готова начать наступление в ближайшее время.

"Ежедневно активность украинских военных повышается по всей линии разграничения. Особенно ожесточенные столкновения происходят в районе Мариуполя и Горловки", - сообщают в МИДе.

Представители министерства не исключают, что для активизации боевых действий, Украина может реализовать диверсии, в частности с применением отравляющих веществ. Так, уже на протяжении нескольких дней, украинские СМИ распространяют информацию о готовящихся терактах с применением паралитических и токсичных веществ. В МИДе отметили, что украинские военные вполне могут перенять опыт своих западных покровителей для организации диверсий с применением оружия массового поражения.

По мнению представителей российского Министерства иностранных дел, Украине необходимо возобновить активную фазу боевых действий для продления военного положения, срок которого истекает 25 декабря текущего года.

Напомним, конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Жители Донбасса не признали незаконную власть и высказали недовольство.

Ранее, "Правда.Ру" уже рассказывала про обострение конфликта на Донбассе.

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