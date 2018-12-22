Социологи: большинство жителей Украины считают свою жизнь невыносимой

Украинские социологи провели опрос среди населения страны с целью выяснить, как оценивают свой уровень жизнь граждане современной Украины.
Результаты исследования оказались более чем любопытными. Так, ровно треть украинцев — 36 % — признались специалистам, что считают свою жизнь тяжелой. Еще больше — 46 % — заявили, что у них "невыносимая" жизнь. Больше половины жителей страны — 52 % — не верят в то, что ситуация может каким-либо образом улучшиться.
Также, что примечательно, подавляющее большинство опрошенных считают политическую обстановку в стране не только напряженной, но даже и "взрывоопасной". Об этом заявили 60 % и 28 % респондентов соответственно.
Меньше четверти опрошенных — 15 % — считают, что могут каким-либо образом "достучаться" до действующей в стране власти.
Опрос, отметим, проводился в сентябре текущего года во всех регионах Украины кроме "оккупированного" Донбасса.
Ряд западных средств массовой информации считает, что причиной всех бед и горестей современной Украины является ее действующее правительство во главе с президентом страны Петром Порошенко. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Atlantic Council, Порошенко на сегодняшний день Украине больше не нужен.
Фото: соцсети
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