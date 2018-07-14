Украине предрекают голодные годы

Государственный переворот 2014 года серьезно пошатнул и без того далеко не самую благополучную финансовую отрасль Украины. Так, в последние годы лишь увеличивается поток трудовых мигрантов из страны, крупные инвестиционные компании не заинтересованы вкладывать деньги в сегодняшнюю нестабильную Украину. Плюсом ко всему идет повальная коррупция, процветающая на территории Украины.

Фото: официальный сайт президента Украины

Эксперт в сфере инвестиций компании Capital Times Эрик Найман прокомментировал сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на Украине. По мнению специалиста, в скором времени Украину ждут голодные годы и новые бунты.

Так, Найман объясняет это тем, что, вернувшись с заработков из других европейских стран, украинцы будут требовать тех же социальных гарантий и условий жизни, свидетелями которых они были там. По словам Наймана, украинское правительство, к сожалению, на сегодняшний день не готово и близко предоставить своему народу те условия, в которых проживают большинство подданных европейских стран.

Отдельно Эрик Найман поделился и мнением по поводу уровня коррупции на Украине. По его словам, нет ни одной страны мира, где не было бы коррупции. Но Украине, заявляет Найман, в этом нет равных. Коррупция не только расшатывает финансовую отрасль и обедняет и без того небогатое население, но и заставляет Евросоюз отказаться принять в свои ряды Украину.

А стремление к евроинтеграции это, между прочим, и есть то, из-за чего на Украине сложилась сегодня такая плачевная ситуация.

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