Украинская армия: "Россия готовится применить ядерное оружие"

Украинские военные обеспокоены тем, что Россия за последние несколько лет увеличила количество вооружения на границе. Об этом написал в авторской колонке издания "Апостроф" бывший начальник украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко.



"Россия не будет первой применять ядерное оружие"

Романенко отметил, что число подразделений российской армии выросло по сравнению с тем, что было раньше. Но не это стало главной причиной для опасений генерала. Военный особенно отметил технику, которой на границе также стало значительно больше.

Внимание Романенко привлекли оперативно-тактические комплексы "Искандер". Они предназначены для поражения малоразмерных и площадных целей. Генерал-лейтенант утверждает, что ОТК в Крыму оснащены ядерными боеголовками.

"Они только на нашей границе сосредоточили 4 ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", - цитирует Игоря Романенко "Военное обозрение".

О ядерном ударе со стороны России говорит уже не первый украинский военный. Генерал Гелетей был уверен, что такого рода атака уже состоялась. Экс-глава Миобороны утверждал, что Россия использовала ядерное оружие для бомбардировки Луганского аэропорта.

Чтобы оценить обоснованность таких заявлений, «Правда.Ру» решила обратиться к эксперту. Заявления украинских военных прокомментировал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Сумасшествие. Это все достаточно очевидно, завтра у нас Чемпионат мира начинается. Украинское руководство, которое хотело бы испортить праздник атакой по Донбассу, понимает, что сил нет. Если они попробуют это сделать, то попытка "реванша" закончится для них плохо», - рассказал «Правде.Ру» Иван Коновалов.

"Кстати, Владимир Путин также сказал, что это "будет трагично для государственности украинской". Поэтому делать провокационные заявления - все, что им остается. Причем, высказывания носят фарсовый характер.

Представители украинской власти делают такие заявления не из-за того, что они глупые. Они высказываются только потому, что это будет востребовано на Западе. Вот в чем проблема. Понятно, что последуют еще какие-то совершенно фантастические, я бы даже сказал фантасмагорические заявления", - поделился своим мнением с «Правдой.Ру» эксперт.

"Когда господин Гелетей заявил, что было применено тактическое ядерное оружие во время битвы за Луганский аэропорт, это было воспринято в том числе и на Украине. Совершенно фантастическая глупость. Судьба экс-генерала известна.

Мы будем свидетелями подобных вещей постоянно, пора уже привыкнуть. Они вызывают только улыбку и больше ничего."