Лозунг "Слава Украине", вот уже который год делающий вокруг себя столько шума, привлекающий столько внимания и будто созданный для провокации — ничто иное, как фашистское приветствие. Во всяком случае, такого мнения придерживается историк из Соединенных Штатов Америки Тарик Сирил Амар.
К его мнению стоит прислушаться — представитель Колумбийского университета является специалистом по истории стран СНГ. Так, Тарик Сирил Амар считает, что лозунг "Слава Украине" — реплика фашистского "Зиг Хайль". Этот лозунг также использовался украинскими националистами, что во времена Второй мировой войны перешли на сторону фашистских захватчиков и придерживались их идеологии.
По словам Тарика Сирила Амара, это — нехороший слоган, использование которого есть не патриотическое приветствие, а восхваление массовых этнических чисток и Холокоста. Профессор американского университета подчеркнул, что это не плод информационной войны Российской Федерации, а вполне себе состоявшийся, целостный факт.
То, что лозунг "Слава Украине" с обязательным ответом "Героям слава" плотно вошел в обиход украинцев, иллюстрирует недавнее событие, приковавшее к себе внимание миллионов людей по всему миру. Так, хорватский футболист Вида Домагой, отыгравший пять лет за киевское "Динамо", после победы над сборной России кричал "Слава Украине", памятуя о напряженных отношениях между двумя государствами. Если уж за несколько лет в Киеве можно так легко "промыть мозги" хорвату, что уж тут говорить о самих жителях Украины?
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