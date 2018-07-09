Страх и молчание: как россиянка болела за сборную в Одессе

Впечатления Светланы Шмелевой, тьютора программы дистантного гражданского просвещения Московской школы, от просмотра матча Россия-Хорватия в Одессе опубликовало "Эхо Москвы".

Девушка посетила украинский город вместе с семьей. Вечером они захотели посмотреть важный для российской сборной матч в одном из заведений Одессы, но это оказалось сделать довольно сложно, так как во многих кафе и ресторанах, где есть экраны, в этот день решили показывать все, что угодно, но не футбол. С трудом Светлане удалось найти подходящее место для просмотра.

Однако "атмосфера в кафе была странной изначально. Некоторые «топили» за хорватов - это нормально, но большинство просто молчало. Люди забронировали столик заранее, однако всячески делали вид, что этот матч им не интересен".

"При этом это было странное боление, выстроенное не "за", а "против" одной из команд, в стиле "так им и надо", - так описала происходящее Светлана.

"Я никогда не вставала при исполнении гимна до этого. Но тут захотелось встать. Люди смотрели на нас с интересом, и кажется, жалостью, как на сумасшедшихДосматривали матч символично, на кухне. К несчастью, именно в это время что-то приключилось с модемом в квартире, и серию пенальти мы смотрели уже через мобильный трафик. Трансляция зависала, куски выпадали, и то, что сборная России проиграла, мы узнали по волне, пронесшейся по городу: ура! ", - поделилась Шмелева.

"Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание - в субботний вечер в центре курортного города."

Но не только тишина поразила Светлану Шмелеву. Женщину обуял настоящий страх за то, что она с семьей смотрит российское телевидение.

"Было страшно, признаться, когда Саша скачал и включил на полную громкость запрещенную здесь трансляцию российского телевидения, чтобы посмотреть пропущенные моменты и реакцию трибун, которую местное ТВ практически не показывало. Саша так громко болел за российскую сборную, что я правда подумала, сейчас придут наши соседи и нас кончат", - заключила Шмелева.