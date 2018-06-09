Украинский синоптик рассказал о "климатическом ударе" Путина

Засуха в Киеве, которую так хотели «свалить» на Россию, случилась не из-за того, что против страны применили климатическое оружие. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.



Климатическое оружие — это миф?

Она просветила украинцев, которые так жадно лелеяли идею о российском климатическом оружии, которое «высушивает дождь» над столицей, показав данные с европейского ресурса Wetteronline.

Наталья Диденко заявила, что еще вчера прогнозы, в том числе и зарубежные, давали информацию о том, что осадки в Киеве будут. Однако уже сегодня стало известно, что фронт, который принесет дожди, пройдет мимо украинской столицы.

"Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами,» - цитирует Диденко агентство РИА Новости.