Засуха в Киеве, которую так хотели «свалить» на Россию, случилась не из-за того, что против страны применили климатическое оружие. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.
Она просветила украинцев, которые так жадно лелеяли идею о российском климатическом оружии, которое «высушивает дождь» над столицей, показав данные с европейского ресурса Wetteronline.
Наталья Диденко заявила, что еще вчера прогнозы, в том числе и зарубежные, давали информацию о том, что осадки в Киеве будут. Однако уже сегодня стало известно, что фронт, который принесет дожди, пройдет мимо украинской столицы.
"Вряд ли подлый заговор российских преступных климатологов был бы осуществлен всего за сутки с немцами, американцами, британцами и многими европейскими метеоцентрами,» - цитирует Диденко агентство РИА Новости.
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