Современная Украина сможет осуществить свою давнюю мечту стать полноценным членом Североатлантического альянса лишь в случае роковой ошибки Российской Федерации или же гибели своего восточного соседа.
Об этом, ссылаясь на слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера, пишет бельгийское издание EUobserver.
Так, стремление Украины попасть в НАТО и Евросоюз сегодня очевидны, делится своим мнением дипломат. Однако, путь постсоветской республики на Запад осложняет настороженное отношение к такой перспективе двух грантов европейской политики — Франции и Германии.
Чтобы членство Украины в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе стало явью, считает российский посол Евросоюза, Российская Федерация, контролирующая самопровозглашенные Донецкую и Луганская народные республики, должна совершить роковую ошибку, скомпрометировать себя. Или же и вовсе развалиться, заявляется Маркус Эдерер, перестав тем сам самым терроризировать Украину и позволив ей, вопреки давлению Берлина и Парижа, стать мощным игроком на геополитической карте Европы.
Однако, сетует Маркус Эдерер, в ближайшее время сложно представить себе подобное развитие событий. Поэтому, отметил Эдерер, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин может спать спокойно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало ход открытого неядерного вооруженного противостояния России с объединенными силами стран НАТО. Так, считают эксперты из США, война начнется в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе Североатлантического альянса. Но НАТО, уверены в The National Interest, войну выиграет.
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