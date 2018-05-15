Таджикский дресс-код для женщин: запрещены хиджабы и мини-юбки

В некоторых компаниях от сотрудников требуется соблюдение определенного стиля в одежде. Определенная форма одежды может быть обязательна в школах. Существуют события, перед которыми гостям рассылаются приглашения, в которых указывается какой стиль одежды был бы предпочтительным. В мире есть страна, власти которой пытается реализовать дресс-код для женского населения, заставляя женщин носить одежду по установленным правилам при любых обстоятельствах. Страна, которая сделала одежду частью своей идеологии, - это Таджикистан.



Дресс-код Таджикистана

Современный Таджикистан долгое время был частью Бухарского эмирата - одним из наименее развитых королевств во времена средневековья. После распада Советского Союза страна впала в гражданскую войну, где две идеологии, коммунизм и исламизм, безжалостно сражались друг с другом за власть. Победу одержали те, кто сражался против исламистов. С тех пор победители пытаются создать новую национальную идентичность Таджикистана.

Дресс-код для таджикских женщин уже давно является большой идеологической проблемой для правительства страны. Поначалу ученицам запрещали носить хиджаб в школах. Впоследствии власти "рекомендовали" отказаться от ношения хиджаба где бы то ни было, в том числе и дома. Черные "арабские" бурки, которые закрывают все тело женщины, кроме глаз, и модернизированный "турецкий" стиль хиджаба, популярный во всем мусульманском мире, в Таджикистане был приравнен к элементам радикализма и терроризма. Власти посчитали, что такая одежда представляет угрозу государству и обществу.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, рассматривая вопрос о том, что должны носить женщины в его стране, сказал:"Не преклоняйтесь перед чуждыми ценностями, не следуйте чуждой культуре! Носите наряды традиционных расцветок и покроя, а не черную одежду, так как даже траурная одежда таджикской женщины была белого, а не черного цвета".

В настоящее время, власти Таджикистана запрещают ношение хиджаба женщинам и ношение бороды мужчинам. В довершение ко всему, правительство страны запретило ношение одежды в европейском стиле. Мини-юбки и декольте также оказались вне закона. В преддверии весны 2018 года Министерство культуры Таджикистана совместно с Комитетом по делам женщин и семьи опубликовало руководство по дресс-коду, в котором говорится, что и как следует носить таджикским женщинам на свадьбах, национальных праздниках, на работе, в будние и выходные дни, и т. д. "Рекомендации по ношению одежды для женщин в Таджикистане" продается по цене примерно 10 долларов. Руководство также наглядно демонстрирует и то, что женщинам в Таджикистане носить запрещено: хиджаб, черное платье, черный шарф, полуобнаженные европейские платья, мини-юбки, декольте, обтягивающие платья, одежду из синтетических тканей и т. д.

Публикация брошюры вызвала бурю возмущения среди женского населения, которые раскритиковали власть и потребовали, чтобы подобные рекомендации были опубликованы и для мужчин. Позднее, Министерство культуры Таджикистана объявило о планах опубликовать отдельную книгу о рекомендациях по ношению одежды для мужчин.