Президент Грузии похвалился "стратегическим терпением" в отношении России

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает верной "политику стратегического терпения" в отношении России.

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По его словам, "необходимо обратить внимание на главный фактор - это Российская Федерация...В целом хочу сказать, что та политика, которая подразумевает стратегическое терпение, является правильной. Главная цель - это не поддаться провокациям и не дать возможность России применить силу в отношении нашей страны. Этот вопрос становится все более актуальным особенно после перехода в новую фазу отношений".

Маргвелашвили во время вступления в парламенте с ежегодным докладом призвал всех представителей властей, несмотря на политические разногласия, объединиться перед "этим вызовом".

Напомним, осенью в Грузии состоятся очередные президентские выборы. Принятая в сентябре 2017 года обновленная конституция предусматривает значительное изменение системы президентских выборов: главу государства в 2018 году в последний раз изберет народ, в будущем его будут избирать 300 делегатов.

О том, какие сейчас у России отношения с Грузией и что изменилось со времен правления Саакашвили, рассказал в интервью Pravda.Ru шеф-редактор Восточной редакции информационного агентства REGNUM Станислав Тарасов.

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