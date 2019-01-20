"Правый сектор" Украины готов помочь Лукашенко избавиться от отношений с Россией

Праворадикальное движение Украины "Правый сектор" (ПС), которое запрещено в России, готово оказать военную поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Данное сообщение появилось на сайте организации.
Праворадикалы считают, что перед главой Белоруссии вскоре встанет тяжелый выбор, остаться в дружественных отношениях с Российской Федерацией в рамках Союзного государства или выйти из данного соглашения, не зная, какие последствия ждут страну. Если президент откажется от сотрудничества с Россией, то "Правый сектор" (ПС) готов оказать всестороннюю необходимую помощь и лоббировать предоставление Минску помощи на Украине и за рубежом.
В движении отмечают необходимость поддержать народ Белоруссии в стремлении к независимости. Праворадикалы полностью поддерживают высказывания Александра Лукашенко о желании быть самостоятельной страной на равных правах с остальными.
Напомним, что 15 января глава Белоруссии заявил, что в ближайшие годы суверенитету государства будут угрожать «и слева, и справа, и на западе, и на востоке», а до этого Лукашенко высказал опасение, что независимость страны вскоре будет опробована «на зуб».
Ранее Правда.Ру писала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что под предлогом глубокой интеграции Москва хочет включить его страну в состав РФ.
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