Глава Евросовета допустил возможность выхода Польши из ЕС

Угроза выхода Польши из состава Евросоюза вполне реальна. Так, во всяком случае, считает председатель Европейского совета Дональд Туск.
По словам Туска, причиной этого может стать то, что правящая партия Польши активно вмешивается в деятельность судебных органов государства. Ситуация катастрофическая, подчеркивает Туск. В Европе вмешательство действующей власти в суд рассматривают как угрозу его независимости и жестко осуждают действия польского истеблишмента. Все это в итоге, сетует Туск, может привести к выходу Польши из Евросоюза.
Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что сегодня весь мир может видеть, как руководство ЕС пытается сохранить в рядах международного клуба Великобританию. В Польше Евросоюз заинтересован не столь сильно, отметил он.
Польша неоднократно заявляла о том, что хочет видеть у себя на территории побольше военных баз Североатлантического альянса. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Варшаву прекратить данную практику, пригрозив, что в противном случае Минск с Москвой тоже "разместят что-нибудь".
Пока одним грозит выход из Евросоюза, другие в него стремятся. Однако, тщетно. Так, ранее "Правда.Ру" писала о словах руководства ЕС по поводу того, что Турция, несмотря на все попытки, вряд ли вступит в международный клуб в ближайшее время.
Фото: REX/Shutterstock
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