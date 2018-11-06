Власти ЕС признали бесполезность переговоров о вступлении Турции в Евросоюз

Член Еврокомиссии по переговорам о вступлении стран в Евросоюз Йоханнес Хан поделился своим мнением насчет того, вступил ли Турция когда-нибудь в международный клуб.

Так, Йоханнес Хан считает, что это очень и очень маловероятно. В ближайшее время это уж точно, подчеркнул он. Со стороны руководства Евросоюза было бы честно по отношению к Турции прекратить разговоры с турецким правительством по этому поводу, резюмировал Йоханнес Хан.

О вступлении в международный клуб европейских государств Турция задумалась в далеком 2005 году. Но дело с тех самых пор продвинулось не слишком сильно.

Турцию не хотят видеть в ЕС по целому ряду причин. Так, на территории страны продолжается конфликт между национальными турками и курдами. Последние требуют автономии и независимости, их в это вопросе поддерживает Европа, но Анкара об этом даже слышать не хочет. Также целый ряд европейских стран не хочет видеть Турцию в состав Евросоюза, потому что она не хочет признавать геноцид армян 1915 года.

Помимо всего прочего, руководство Евросоюза большое внимание уделяет тому, какая армия и боеспособность у страны, который хочет пополнить их ряды. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция в рейтинге самых сильных стран Европы занимает четвертое место. На первом месте — Россия, а на последнем — Бельгия.

Фото: kremlin. ru

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