Секретарь Совбеза РФ предупредил о возможном создании в Европе неонацистского союза

В Европе в скором времени появится неонацистский союз. Этому способствует означившийся курс на пересмотр истории — так, многие западные государства отказываются признавать итоги Второй мировой войны.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Отказ принятия итогов Второй мировой войны, уверен Патрушев, имеет под собой антисоветскую, антироссийскую, а также даже русофобскую подоплеку. Дело в том, указывает секретарь Совбеза РФ, что страшные преступления фашистской Германии сегодня многими европейскими государствами игнорируются, а подвиг Советского Союза — освобождение Европы от гнета нацизма — умалчивается. Все бы ничего, заявил Николай Патрушев, но представители многих европейских стран не только преуменьшают преступления Третьего Рейха, но и порой даже оправдывают их.

Это, считает Патрушев, рано или поздно приведет к тому, что в Европе появится самый настоящий неонацистский союз. Но, отдал должное секретарь Совета безопасности РФ, есть страны, что поддерживают Россию в ее опасениях насчет возрождения в мире идей нацизма и фашизма. Например, Израиль, указал Николай Патрушев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что радикальные неонацисты планировали убить действующего президента Франции Эммануэля Макрона — известного поборника европейских ценностей, либерала и прогрессиста. Французские силовики вовремя успели разгадать план злоумышленников и остановить их.

Также "Правда.Ру" писала о том, что совсем недавно Европа буквально раскололась на два лагеря. Одной стороной конфликта, выступающей за то, чтобы Евросоюз продолжал принимать у себя мигрантов, явились все тот же Эммануэль Макрон и примкнувшие к нему страны. Другую же сторону конфликта представляют консервативный президент Венгрии Виктор Орбан и прочие европейские государства, что не хотят видеть у себя в стране мигрантов.

Фото: Украинское националистическое движение "Правый сектор"

Читайте также:

Героизация нацистов на Украине: что скажет Европа?