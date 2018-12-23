В водах Финляндии началась укладка «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit начало укладку газопровода "Северный поток-2" в водах, принадлежащих Финляндии. Сообщается, что в общей сложности проложено уже порядка четырех сотен километров газопровода.
Корабль, отметим, принадлежит крупной швейцарской компании. В скором времени ряд других подобных трубоукладчиков направятся в Финляндию, Швецию и Германию, где также полным ходом пойдет строительство "Северного потока-2", совместного проекта Берлина и Москвы.
Напомним, что у газопровода "Северный поток-2" есть и ярые противники. Больше остальных против его строительства выступают Соединенные Штаты Америки, Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Недовольные амбициозным проектом Российской Федерации и Германии, они считают, что таким образом Москва якобы пытается заполучить власть над континентальной Европой.
"За" строительство "Северного потока-2" же, помимо России и Германии, выступают Великобритания, Нидерланды, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария и Мальта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки призвали европейские государства воспротивиться "Северному потоку-2". Возглавить "революцию против России", уверены там, должны Франция и Германия — ведущие политические флагманы современной Европы.
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