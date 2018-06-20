Польские СМИ трепещут: Запад не спасет нас от России

В польских средствах массовой информации была опубликована статья журналиста Павла Коваля. В ней он размышляет как о политических взаимоотношениях России и Польши, так и об отношениях россиян и поляков друг к другу.
В своей статье журналист упомянул о том, что поболеть за свою родную сборную в Россию приехало огромное количества подданных Польши. Несмотря на потрясающую и дружелюбную атмосферу на турнире, Коваль отметил, что между поляками и русскими существует некая дистанция, явно заметная недоброжелательность и отстраненность друг от друга. По мнению журналиста, в большей степени это исходит от россиян.
Однако, по заявлению самого Коваля, отношение поляков к русским совершенно иное. Точнее сказать, никакое. По словам самого журналиста, полякам ничего не известно ни о самой России, ни о жизни в ней, ни о русских. Это оказалось на руку Западу — Польшу, плохо представляющую себе российское общество, смогли запугать "российской агрессией". После присоединения полуострова Крым у поляков и вовсе сложилось устойчивое впечатление о русских как об оккупантах и агрессорах.
Коваль также отметил, что поляки осознают военную мощь и силу Российской Федерации и понимают, что в этом плане им бессмысленно тягаться с Россией. Поэтому-то Варшава и стремится быть во всех отношениях как можно ближе к НАТО и Евросоюзу. Польша видит в этих международных клубах защиту от выдуманной ими же самими российской агрессии.
Коваль считает, что Польше необходимо перестать видеть в Москве врага, так как западные страны, активно "демонизирующие" образ России, в любой момент могут отвернуться от Варшавы. По словам журналиста, сам он относится к России нейтрально и благосклонно, но многие его соотечественники всерьез запуганы и на самом деле опасаются российской агрессии.
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