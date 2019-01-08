Маразм крепчает: Над домом Скрипалей в Солсбери построят купол

Вокруг дома Сергея Скрипаля и его семьи в Солсбери построят огромный защитный купол. Об этом сообщает британское СМИ.
Жителям Солсбери, проживающим рядом с Сергеем Скрипалем пришли правительственные письма с уведомлением о том, что в скором времени около дома их соседа скоро возведут строительные леса. В письмах также указано, что данная задача является приоритетной для местных властей.
После возведения защитного купола подготовленные военные специалисты разберут крышу дома и примыкающего к него гаража. Строительный мусор будет аккуратно упакован и герметично запечатан, после чего его вывезут для утилизации, а дому возведут новую крышу. Данные действия проводятся для того, чтобы очистить дом от возможных остатков отравляющего вещества и вернуть его в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что здание дома необходимо снести, но в сентябре прошлого года военные начали устранять следы отравляющего вещества. Также в зарубежном СМИ сообщили о том, что ресторан, в котором Скрипаль обедал с дочерью в день отравления снова стал работать. Заведение было закрыто в течение восьми месяцев после инцидента.
Читайте также:
Скрипаль: "Отца и сестру держат в лаборатории или на…"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию как СССР
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку в Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.