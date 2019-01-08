Маразм крепчает: Над домом Скрипалей в Солсбери построят купол

Вокруг дома Сергея Скрипаля и его семьи в Солсбери построят огромный защитный купол. Об этом сообщает британское СМИ.

Жителям Солсбери, проживающим рядом с Сергеем Скрипалем пришли правительственные письма с уведомлением о том, что в скором времени около дома их соседа скоро возведут строительные леса. В письмах также указано, что данная задача является приоритетной для местных властей.

После возведения защитного купола подготовленные военные специалисты разберут крышу дома и примыкающего к него гаража. Строительный мусор будет аккуратно упакован и герметично запечатан, после чего его вывезут для утилизации, а дому возведут новую крышу. Данные действия проводятся для того, чтобы очистить дом от возможных остатков отравляющего вещества и вернуть его в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что здание дома необходимо снести, но в сентябре прошлого года военные начали устранять следы отравляющего вещества. Также в зарубежном СМИ сообщили о том, что ресторан, в котором Скрипаль обедал с дочерью в день отравления снова стал работать. Заведение было закрыто в течение восьми месяцев после инцидента.

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