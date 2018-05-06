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Источник Правда.Ру

Турция пригрозила США санкциями из-за С-400

Мир » Азия » Ближний Восток

Власти Турции заявили,  что могут принять ответные меры против США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35.

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Как заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk, он на следующей неделе поедет с визитом в США, где обсудит этот вопрос.

Чавушоглу пояснил, что отмена продажи F-35 неприемлема. Напомним, в середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.

Со своей стороны, Турция дала понять,  что не приемлет язык санкций по этому вопросу.

Кроме того, в конце прошлого месяца появилась информация, что группа американских сенаторов хочет заблокировать поставки Анкаре американских истребителей из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

"Турция намерена выполнить в полном объеме контракт с Россией о закупке ЗРК С-400, несмотря на угрозы со стороны союзников по НАТО", - приводила ранее "Правда.Ру" слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Таким образом, недавние угрозы США и ряда стран НАТО ввести против Турции санкции в случае закупки Анкарой С-400 не повлияли на позицию президента Эрдогана.

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Закупка Турцией С-400: кризис Анкары с НАТО углубляется

 

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Темы сша турция поставки
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