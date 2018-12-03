Перед смертью Джамаль назвал саудовского принца "зверем"

Соратники убитого журналиста Джамаля Хашогги считают, что к резким высказывания Джамаля в адрес саудовских властей в мессенждере могли получить доступ его оппоненты.
Как сообщают СМИ, погибший журналист намеревался создать в сети молодежное движение против представителей власти Саудовской Аравии.
Свою переписку с Хашогги, где он подвергал критике саудовский режим и непосредственно наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда, предоставил телеканалу CNN активист Омар Абдулазиз.
"Аресты необоснованны, и не идут ему на руку (как говорит логика). Но у тирании нет логики, но он любит силу и притеснения, и ему надо показывать это. Он как зверь, [персонаж] Пакман — чем больше жертв он ест, тем больше он хочет. Я не удивлюсь, если давление затронет и тех, кто приветствует его, а потом и остальных. Только Богу известно", — писал в сообщении саудовский журналист.
Сотрудники телеканала CNN утверждают, что из переписки следует твердая убежденность Хашогги в необходимости создания молодежного интернет-движения против саудовских властей.
Омар Абдулазиз сообщил, что его телефон был взломан, а переписка с Хашогги попала в руки властей Саудовской Аравии. В августе у Джамаля появилось подозрение, что его сообщения перехватили саудовские спецслужбы, а спустя два месяца он был убит в стенах консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Напомним, 20 октября Саудовская Аравия признала факт гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в результате драки в здании дипмиссии королевства 2 октября. В день убийства он отправился в диппредставительство своей страны по личному вопросу и пропал.
17 ноября газета The Washington Post, с которой сотрудничал Хашогги в качестве колумниста, рассказала о том, что ЦРУ признала саудовского принца организатором убийства журналиста Хашогги. Правда. Ру сообщала об этом ранее.
Фото: businessinsider.com
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