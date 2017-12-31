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На Западе объяснили, почему обвинения России насчет НАТО "не оправданы"

Мир

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung нашло главную причину вражды между Россией и Западом. Это расширение НАТО на восток.

На Западе объяснили, почему обвинения России насчет НАТО "не оправданы". На Западе объяснили, почему обвинения России насчет НАТО не опр

Причем, несмотря на попытки доказать обвинения Москвы в адрес альянса, главным их элементом остаётся "давно известное устное заверение" министра иностранных дел США Бейкера о том, что НАТО "не продвинется ни на дюйм" дальше бывшей ГДР. Расширение НАТО, уверен автор статьи, главный элемент стратегии по "сдерживанию, ослаблению и унижению России". В частности, военные средства этой стратегии — создание военных баз в непосредственной близости к России и "стягивание войск НАТО всё ближе к государственной границе".

То есть, Запад обвиняется в нарушении обещания. Расширение НАТО нарушило обязательства, которые американские и европейские политики взяли на себя в 1990 году в связи с объединением Германии Советскому Союзу были даны твёрдые "гарантии" того, что НАТО не продвинется дальше границ бывшей ГДР на восток, если Германия войдёт в альянс. После того как Горбачёв в течение многих лет повторял эти фразы, в октябре 2014 года он рассказал в интервью российским СМИ "историческую правду".

Учёные приходят к выводу, что переговоры о роли НАТО в рамках воссоединения Германии не ограничивались восточно-немецкой территорией. Многие лидеры стран Запада рассматривали возможность членства стран Центральной и Восточной Европы в НАТО, однако отказались от этого. Таким образом, сетования России о том, что её ввели в заблуждение, оправданы.

Но эта аргументация "неубедительна", считает автор материала. Главным пунктом остаётся давно известное заверение американского министра иностранных дел Джеймса Бейкера в адрес Горбачёва 9 февраля 1990 года о том, что в случае объединения Германии и её вступления в НАТО альянс "не продвинется на восток ни на дюйм".

А вот если бы это действительно произошло, делает неожиданный вывод автор статьи, то это бы означало, что Германия была бы и дальше разделена. В то время как её западная часть принадлежала бы НАТО, статус восточной части остался бы неопределённым. Впоследствии от этой идеи отказались, и переговоры велись только об особом военном статусе бывшей ГДР, резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

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