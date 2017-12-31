На Западе объяснили, почему обвинения России насчет НАТО "не оправданы"

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung нашло главную причину вражды между Россией и Западом. Это расширение НАТО на восток.

Причем, несмотря на попытки доказать обвинения Москвы в адрес альянса, главным их элементом остаётся "давно известное устное заверение" министра иностранных дел США Бейкера о том, что НАТО "не продвинется ни на дюйм" дальше бывшей ГДР. Расширение НАТО, уверен автор статьи, главный элемент стратегии по "сдерживанию, ослаблению и унижению России". В частности, военные средства этой стратегии — создание военных баз в непосредственной близости к России и "стягивание войск НАТО всё ближе к государственной границе".

То есть, Запад обвиняется в нарушении обещания. Расширение НАТО нарушило обязательства, которые американские и европейские политики взяли на себя в 1990 году в связи с объединением Германии Советскому Союзу были даны твёрдые "гарантии" того, что НАТО не продвинется дальше границ бывшей ГДР на восток, если Германия войдёт в альянс. После того как Горбачёв в течение многих лет повторял эти фразы, в октябре 2014 года он рассказал в интервью российским СМИ "историческую правду".

Учёные приходят к выводу, что переговоры о роли НАТО в рамках воссоединения Германии не ограничивались восточно-немецкой территорией. Многие лидеры стран Запада рассматривали возможность членства стран Центральной и Восточной Европы в НАТО, однако отказались от этого. Таким образом, сетования России о том, что её ввели в заблуждение, оправданы.

Но эта аргументация "неубедительна", считает автор материала. Главным пунктом остаётся давно известное заверение американского министра иностранных дел Джеймса Бейкера в адрес Горбачёва 9 февраля 1990 года о том, что в случае объединения Германии и её вступления в НАТО альянс "не продвинется на восток ни на дюйм".

А вот если бы это действительно произошло, делает неожиданный вывод автор статьи, то это бы означало, что Германия была бы и дальше разделена. В то время как её западная часть принадлежала бы НАТО, статус восточной части остался бы неопределённым. Впоследствии от этой идеи отказались, и переговоры велись только об особом военном статусе бывшей ГДР, резюмирует Neue Zürcher Zeitung.

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