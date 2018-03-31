Американцы пытаются вербовать высылаемых российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудники американских спецслужб пытаются вербовать дипломатов, высылаемых из Штатов.

"Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела, заставить их предать свою страну", — цитирует Антонова РИА Новости.

Дипломат отметил, что это не единичные случаи, о попытках вербовки он сообщал в Москву. По решению закрыть российское генконсульство в Сиэтле Америка не дала внятного разъяснения. Власти заявляют, что российские дипломаты могут получить информацию о военно-морской базе в США. Но в этом случае непонятна связь с "делом Скрипаля".

Антонов уверен, что, инцидент в Солсбери является лишь "поводом для всплеска русофобии". "Всё, что мы слышали, — это слова "мы думаем", "мы уверены", а когда я задаю вопрос, могут ли они дать хоть один факт, что это Россия ответственна за ту трагедию — а это действительно трагедия в Солсбери — ответа не", — подытожил дипломат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США политики не желают встречаться и общаться с послом России Анатолием Антоновым. Уже более 20 чиновников под какими-либо предлогами отказались от встречи или просто проигнорировали посла.

В итоге Антонов написал письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог встретиться. "Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч", — написал российский посол.

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