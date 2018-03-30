Трамп: CША скоро уйдут из Сирии

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что Америка может в скором времени покинуть Сирию.

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Трамп пояснил, что это произойдет после разгрома ИГ*, передает CNN. "Мы вышибаем дух из ИГ. Мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро", - сообщил глава государства.

По словам Трампа, боевики полностью утратят занятую ими территорию. «Мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», - добавил он.

Не так давно экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The National Interest призвал Трампа объявить о достигнутой в Сирии победе и поскорее вернуть американские войска домой.

Бэндоу в своем материале отметил, что в последнее время США вообще не получалось решать масштабных задач и добиваться всех поставленных целей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с появлением в Сирии Су-57 (они же ПАК ФА, они же Т-50) прекратились полеты истребителей ВВС США F-22 Raptor.

Такая информация появилась в телеграм-канале "СМИ ли". Авторы канала пишут, что "остальные самолеты коалиции продолжают патрулирование и боевую работу. Не хотят светить характеристики перед "главным противником" такого же пятого поколения? Опасаются условного "воздушного соприкосновения", когда станет понятно - кто настоящий царь горы, а кто курица хваленая? Или это случайно так совпало?"