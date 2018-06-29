Германия ответила Украине на претензии по "Северному потоку-2"

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер объяснил Украине, для чего нужен "Северный поток-2".
Представители страны не раз выступали с упреками в адрес ФРГ за то, что власти поддерживают проект, который по их мнению, предназначен лишь для того, чтобы ослабить позиции незалежной. Однако министр поспешил успокоить украинскую сторону и объяснил, что часть газа в любом случае по-прежнему будет перекачиваться через территорию российского соседа.
"Северный поток-2" не сможет полностью заместить транзит топлива из Украины. Европе трубопровод нужен прежде всего для диверсификации поставок.
Вопрос, как газ будут перекачивать через украинскую ГТС, будут согласовывать в 2019 году. Альтмайер также напомнил, что этот момент уже обсуждался и с Россией, и с Украиной. Обе стороны выразили согласие на обсуждение проекта при участии Еврокомиссии.
Ранее "Правда.Ру" писала, несмотря на то, что совсем недавно Финляндия и Швеция одобрили строительство трубопровода в своих водах, этот проект обречен на провал, пишет издание The American Interest.Прежде всего, "Северному потоку-2" могут помешать американские санкции.
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