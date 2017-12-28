Военно-воздушные силы США намерены нанять частных европейских лётчиков для отработки имитации воздушных боёв с потенциальным противником на континенте.
В запросе американских ВВС говорится, что министерство обороны США рассматривает возможность найма лётчиков частных компаний для тренировки своих военных пилотов в Европе.
Запрос предшествует возможному размещению коммерческого заказа на обеспечение боевой подготовки лётчиков в условиях правдоподобной имитации действий воздушного противника, которую требуется осуществлять в нескольких частях Европы.
При этом Пентагон может обучать лётчиков не только в Германии, Италии и Британии, но и в других государствах Европы.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что перемещения российских самолетов Су-30С и Су-35 в небе над Сирией представляют проблему для американских истребителей 5-го поколения F-22 Raptor.
Об этом в беседе с Aviation Week сообщил командир 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи ВВС США, базирующейся на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Неназванный американский полковник рассказал, что для пилотов США становится неприятным сюрпризом появление российских истребителей рядом с американскими. Чем сильнее сжимается кольцо вокруг террористов, тем чаще такие ситуации случаются. Однако F-22 не обладает набором датчиков, необходимых для идентификации самолета ночью.
Пилоты Raptor столкнулись и с некоторыми другими неудобствами. К примеру, F-22 лишен возможности обмениваться данными через тактическую систему Link 16. Поэтому летчикам приходится описывать по рации "то, что они видят". Еще одна проблема заключается в отсутствии нашлемной системы целеуказания.
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