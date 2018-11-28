В США призвали закрыть европейские порты для российских кораблей

Необходимо запретить кораблям Российской Федерации входить в порты Европы и США.

Так, во всяком случае, считает бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине Джон Хербст.

Джон Хербст пишет о том, что Соединенным Штатам Америки и прочим западным государствам нужно внимательно отнестись к провокациям Российской Федерации в Азовском море и сформировать адекватный ответ на них. Пока Россия препятствует судоходству Украины, пишет Джон Хербст, можно, например, закрыть порты Европы и США для российских кораблей.

Также бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине считает, что можно ввести новый ряд санкций в отношении Российской Федерации. Не в качестве кары за прошлые грехи, подчеркнул Джон Хербст, а чтобы лишить Москву стимула к новым.

Любопытно, что доклад его был опубликован буквально за несколько дней до злополучных событий между Россией и Украиной в Керченском проливе. Североатлантический альянс, кстати, совсем недавно отреагировал на них. В НАТО заявили, что по-прежнему всецело и полностью поддерживают Украину, а также призвали Российскую Федерацию отпустить украинских моряков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина боится "оккупационных" российских войск и просит защиты и помощи у Соединенных Штатов Америки, а также других государств, входящих в состав Североатлантического альянса.

Фото: Министерство обороны Украины

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