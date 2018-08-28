Умирающий Маккейн записал пронзительное прощальное обращение

Опубликовано обращение-прощание почившего американского сенатора Джона Маккейна к народу. Текст предоставил друг политика Рик Дэвис, полностью его опубликовал NBC News.

"Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством", — сказал Маккейн. По его мнению, последнее порождает по всей земле обиду, ненависть и насилие. Люди лишаются величия, когда прячутся за стенами, но не разрушают их, когда позволяют себе усомниться в том, насколько велики их идеалы.

Кроме того, Маккейн завещал соотечественникам не впадать в отчаяние из-за трудностей, что есть в государстве, потому что у страны великое будущее. Автор послания выразил сожаление об ошибках, которые совершил, однако он надеется, что любовь к США покроет их.

Усопший в прощальном тексте признался, он не обменял бы ни одни прожитые сутки на самые лучшие из жизни другого. Также Маккейн обратился с призывом к соотечественникам, заявив, что американцы никогда не сдаются, они вершат историю. "Прощайте, американцы, да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку", — подчеркнул автор.

Ранее "Правда.Ру" писала, что политик умер 25 августа в 16:28 в присутствии родных. Скончался политик от злокачественной опухоли мозга. Маккейн лечился год, а после этого отказался от врачебной помощи.

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