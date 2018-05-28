СМИ рассказали, чем ВКС России заменят украинские "Антоновы"

Американские эксперты предполагают, что российские ВКС в будущем будут делать ставку на относительно лёгкую десантную технику.

Это произойдет по той причине, что компания "Антонов", производящая тяжёлые транспортники, находится под контролем Украины.

По данным The National Interest, это факт помешает российскому парку транспортной авиации оставаться одним из крупнейших в мире. На сегодняшний день в плане аэромобильности российская армия уступает только США.

По данным американского доклада о соотношении военных сил 2018 года, Россия располагает 177 тяжёлыми и средними транспортными самолётами. Для сравнения у США на вооружении стоят 658 машин этих типов, у Китая - 84, у Франции - 46 и у Великобритании - 44.

В ближайшем будущем главным самолётом российского транспортного флота останется Ил-76, сконструированный специально для нужд ВДВ в качестве транспортно-десантной машины.

В настоящее время роль подразделений быстрого реагирования в ВДВ выполняют чисто десантные части. Они представляют собой лёгкую мотопехоту, которая может вступать в бой сразу после высадки.

Чтобы сохранить за собой место второй по аэромобильности армии в мире, Москва по-прежнему ищет способы усилить и расширить свой транспортный флот.

Фактически, это означает поиски нового поставщика, так как предыдущий производитель - "Антонов" - теперь полностью контролируется Украиной. Его место может занять "Ильюшин", так как он остаётся единственным российским производителем транспортной авиации.

Отметим, что, хотя российские фирмы продолжают модернизировать Ан-124, в ближайшем будущем им замены не предвидится.

"Это означает, что в обозримом будущем Россия будет оставаться крупной аэромобильной державой, имея на вооружении лёгкие и быстрые подразделения, которые похожи на американских морпехов или десантников", - резюмирует The National Interest.