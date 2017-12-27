Американский политик Барак Обама заявил, что после ухода с поста президента США радуется более свободному графику.
Обама в интервью британскому принцу Гарри пояснил, что "прекрасно иметь возможность полностью контролировать свой день, чего у меня не было, когда я был президентом. Тогда у меня был... плотный график. Сейчас я просыпаюсь, принимаю решение о том, как я хочу провести время и что мне нужно сделать. Я чувствую себя свободным. И у меня появилась возможность глубже погрузиться в какие-то вопросы".
"Сейчас я могу проснуться и 45 минут разговаривать с женой, потом могу позволить себе долгий завтрак и уже потом приступать к делам", - добавил он.
"Для меня многое изменилось, но я все равно продолжаю думать о важных вопросах - я хотел бы быть уверенным, что Соединенные Штаты развиваются и сохраняют свое место в мире...Больше всего я скучаю по моей команде, мне ее не хватает. Не хватает и интенсивности в работе, когда ты знал, что, решая вопросы каждый день, ты делал что-то для людей. И, конечно, я скучаю по той работе (президентом)", - сказал Обама.
Напомним, недавно стало известно, что Барак Обама решил вернуться в большую политику.Об этом сообщил его друг, бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер. "Он идет. Он уже наготове", - заявил экс-прокурор, добавив, что Барак Обама планирует принять участие в помощи Национальному комитету демократической партии США по перераспределению избирательных округов, который Холдер возглавил в 2016 году.
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