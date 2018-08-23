В ЕС не хотят ужесточать санкции против России из-за Британии

Евросоюз не поддержит британскую инициативу ужесточить санкции против РФ в контексте отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Информацию распространяет Reuters, ссылаясь на предположение дипломатов в Брюсселе.

Источники издания выразили сомнения по поводу введения новых санкций против Москвы. Причина в том, что внутри ЕС есть представители разных взглядов: кто-то полагает, что в отношении России надо держаться жесткой линии, а кто-то желает сотрудничать с ней.

Кроме того, другой источник отметил, во время дискуссий стало очевидно: есть границы в вопросе о вводе санкций. Так, вероятно внесение в "черные списки" некоторых имен и фирм, однако более масштабные меры исключены. Ведь, Рим, Париж и Вена желают вести бизнес с Москвой.

В этом контексте следует напомнить, ранее глава британского МИДа Джереми Хант объявил о намерении призвать ЕС усилить санкции против РФ из-за инцидента в Солсбери.

"Правда.Ру" рассказывала, в марте Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью был госпитализирован с подозрением на отравление. До этого он обращался в полицию, заявляя, что боится за себя. Британская сторона не стала ждать итогов расследования, заявив, что к покушению причастна РФ. Москва версию отвергли. Стоит отметить, что на все запросы России о деталях дела, ответа получить не удалось.

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