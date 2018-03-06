Посол Британии: Скрипали живы, но где они - не скажу

Дебора Броннерт, посол Великобритании в РФ не скрывает того, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых, якобы, отравили в 2018 году сильнодействующим ОВ "Новичок" в британском городе Солсбери, живы.

Однако рассказывать о том, где именно они сейчас находятся, не стала, сославшись на тайну частной жизни.

"Конечно, и Сергей, и Юлия Скрипали живы. Я не могу сказать, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", — говорит Броннерт.

По словам дипломата, расследование отравления Скрипалей продолжается и "собранные британскими властями улики совершенно точно убедили многих британцев и многих наших партнеров за рубежом, что преступление было".

"Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", — добавила она.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену был, по версии британских властей, отравлен в городке Солсбери вместе со своей дочерью Юлией в марте 2018 года. Вот, что об этом сразу после происшествия писала "Правда.Ру"

В Британии отравлен экс-офицер ГРУ

Отравившийся в Лондоне экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, до этого обращался в полицию, заявив об опасениях за свою жизнь.

Как пишет Telegraph, ресторан Zizzi, расположенный в центре Солсбери, закрыт в качестве меры предосторожности. Местные власти уже распространили заявление, что угрозы для здоровья людей в Солсбери в данный момент нет. Однако местных жителей призывают немедленно обратиться в скорую, если они почувствуют признаки недомогания.

Пострадавшие Скрипаль и его спутница по-прежнему находятся в критическом состоянии. В настоящее время эксперты говорят о фентаниле — синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину.

По данным Telegraph, Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину.

Известно, что экс-полковник ГРУ в России был осужден за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", — пояснили в посольстве РФ в Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения британской прессы.

Стоит добавить, что, по словам президента России Владимира Путина, предательство "значит необходимость прятаться всю жизнь, не иметь возможности пообщаться с близкими людьми. Человек, который выбирает судьбу, еще тысячу раз об этом пожалеет. Это результат предательства: они кончают либо от пьянства, либо от наркотиков. В общем, под забором".