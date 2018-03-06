Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Посол Британии: Скрипали живы, но где они - не скажу

Мир

Дебора Броннерт, посол Великобритании в РФ не скрывает того, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых, якобы, отравили в 2018 году сильнодействующим ОВ "Новичок" в британском городе Солсбери, живы.

Однако рассказывать о том, где именно они сейчас находятся, не стала, сославшись на тайну частной жизни.

"Конечно, и Сергей, и Юлия Скрипали живы. Я не могу сказать, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", — говорит Броннерт.

По словам дипломата, расследование отравления Скрипалей продолжается и "собранные британскими властями улики совершенно точно убедили многих британцев и многих наших партнеров за рубежом, что преступление было".

"Теперь мы хотели бы, как я и говорила, решать это дело в соответствии с законом. В суде. За ним последнее слово", — добавила она.

Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену был, по версии британских властей, отравлен в городке Солсбери вместе со своей дочерью Юлией в марте 2018 года. Вот, что об этом сразу после происшествия писала "Правда.Ру"

В Британии отравлен экс-офицер ГРУ

Отравившийся в Лондоне экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, до этого обращался в полицию, заявив об опасениях за свою жизнь.

Как пишет Telegraph, ресторан Zizzi, расположенный в центре Солсбери, закрыт в качестве меры предосторожности. Местные власти уже распространили заявление, что угрозы для здоровья людей в Солсбери в данный момент нет. Однако местных жителей призывают немедленно обратиться в скорую, если они почувствуют признаки недомогания.

Пострадавшие Скрипаль и его спутница по-прежнему находятся в критическом состоянии. В настоящее время эксперты говорят о фентаниле — синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину.

По данным Telegraph, Скрипаль почувствовал себя плохо в одном из торговых центров Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину.

Известно, что экс-полковник ГРУ в России был осужден за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", — пояснили в посольстве РФ в Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения британской прессы.

Стоит добавить, что, по словам президента России Владимира Путина, предательство "значит необходимость прятаться всю жизнь, не иметь возможности пообщаться с близкими людьми. Человек, который выбирает судьбу, еще тысячу раз об этом пожалеет. Это результат предательства: они кончают либо от пьянства, либо от наркотиков. В общем, под забором".

Темы юлия скрипаль великобритания дебора броннерт сергей скрипаль
Актуальная аналитика
Новости спорта
Дональд Серроне - железный человек
Ваше здоровье
Дисбактериоз: найти и обезвредить
Ваше здоровье
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
За неделю четверо детей получили травмы в батутных центрах Кемерова
Мила Йовович стала матерью в третий раз
Посол Британии: Скрипали живы, но где они - не скажу
Кокорин рассказал о свей маленькой зарплате в "Зените"
В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка
Памела Андерсон пробыла в браке 12 дней
Четверо турецких военных погибли в Идлибе
Собчак будет вести новое шоу на "Первом канале"
"Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине
Опрос: 17% россиян хотят навсегда уехать из страны
Последние материалы
Мила Йовович стала матерью в третий раз
Посол Британии: Скрипали живы, но где они - не скажу
Кокорин рассказал о свей маленькой зарплате в "Зените"
В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка
Памела Андерсон пробыла в браке 12 дней
Четверо турецких военных погибли в Идлибе
Дональд Серроне - железный человек
Собчак будет вести новое шоу на "Первом канале"
"Бредовая речь Зеленского" ляжет в основу нового образования на Украине
Опрос: 17% россиян хотят навсегда уехать из страны
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев
Комментарии
Эксперт дал комментарий по зарплате Медведева на новом посту
Собчак будет вести новое шоу на "Первом канале"
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Как появился и чем опасен коронавирус 2019-nCoV
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Кто на самом деле главный виновник допингового скандала в России?
В Белоруссии подвели итоги переговоров с США
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ