Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Поляки отпраздновали день рождения Гитлера

Мир

В Польше задержаны трое мужчин, отмечавшие день рождения Гитлера. "Праздник" проходил на встрече националистов в городе Водзислав-Шленский, сообщает RMF 24.

Поляки отпраздновали день рождения Гитлера. Поляки отпраздновали день рождения Гитлера

Задержанные — организаторы празднования годовщины со дня рождения Гитлера, у одного из них при обыске найдены оружие и боеприпасы. Один из них — руководитель националистической организации "Гордость и современность".

В ходе обысков в квартирах у всех задержанных обнаружены обмундирование и другие вещи, пропагандирующие нацистский строй. Мужчинам предъявлены обвинения в пропаганде нацистского строя путем "организации и проведения 128-й годовщины со дня рождения главы германского рейха, во время которой происходило возвеличивания рейха и использовалась нацистская символика".

Поводом для действий полиции стало расследование канала TVN24 о деятельности отдельных националистических группировок Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах Вермахта провозглашают тосты "За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу", "алтарь" с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.

Видные польские политики уже заявили, что в стране наличествует фашизм.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Исторический суицид: Польша избавляется от истории СССР
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Психотерапия
Как ослабить страх перед жизнью
Культура
Почему россиянам нельзя видеть "Смерть Сталина"
Читательский топ
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Здоровье
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Мир
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Мир
В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США

Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Любовь Степушова Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса Любовь Степушова Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев Харун Яхья До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране Харун Яхья
Комментарии
Украине грозит вспышка дифтерии
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Британская студентка повергла в шок профессора, оправдав коммунизм
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Украине грозит вспышка дифтерии
Украине грозит вспышка дифтерии
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Кадыров рассказал, кто и как казнил певца Бакаева
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Германская активная защита проигрывает израильской
Германская активная защита проигрывает израильской
Плазменный ракетный двигатель - новая разработка России
Плазменный ракетный двигатель - новая разработка России
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
6 видов неврозов
6 видов неврозов
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Какое слово самое "страшное"
Какое слово самое "страшное"
Что такое психологические защиты
Что такое психологические защиты
Почему ребенок должен расти с собакой
Почему ребенок должен расти с собакой
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Как начать заниматься спортом?
Как начать заниматься спортом?
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Правила полезного обеда
Правила полезного обеда
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Наследие
Что сулит встреча с самим собою?

Поговаривают, что у каждого человека есть двойники. Увидеть свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть.

Что сулит встреча с самим собою?
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как врачи издевались над Людовиком XIV
Как врачи издевались над Людовиком XIV
Кто и зачем придумал захоронения на деревьях?
Кто и зачем придумал захоронения на деревьях?
Слово и дело: что такое Тайная канцелярия и почему ее так боялись
Слово и дело: что такое Тайная канцелярия и почему ее так боялись
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался