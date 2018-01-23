Поляки отпраздновали день рождения Гитлера

В Польше задержаны трое мужчин, отмечавшие день рождения Гитлера. "Праздник" проходил на встрече националистов в городе Водзислав-Шленский, сообщает RMF 24.

Задержанные — организаторы празднования годовщины со дня рождения Гитлера, у одного из них при обыске найдены оружие и боеприпасы. Один из них — руководитель националистической организации "Гордость и современность".

В ходе обысков в квартирах у всех задержанных обнаружены обмундирование и другие вещи, пропагандирующие нацистский строй. Мужчинам предъявлены обвинения в пропаганде нацистского строя путем "организации и проведения 128-й годовщины со дня рождения главы германского рейха, во время которой происходило возвеличивания рейха и использовалась нацистская символика".

Поводом для действий полиции стало расследование канала TVN24 о деятельности отдельных националистических группировок Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах Вермахта провозглашают тосты "За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу", "алтарь" с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.

Видные польские политики уже заявили, что в стране наличествует фашизм.

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