США объяснили, зачем их войска остаются в Сирии

В США вице-премьер Майкл Пенс назвал причину, по которой американские военные остаются в Сирии. Оказывается, это нужно не только ради разгрома террористов, но и для сдерживания "враждебного" Ирана.

"Позвольте мне сказать, что США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ, но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана и других действий в регионе, которые будут дестабилизировать ситуацию", — заявил Пенс на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Аммане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после объявления Вашингтона о том, что он поможет сирийским курдам создать "силы безопасности границы" численностью не менее 30 тысяч человек, Турция стала стягивать войска на границу с Сирией. В правительстве страны обвинили США в сотрудничестве с террористами, а президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал подавить усилия союзников в зародыше.

Турция быстро уничтожит "террористов" в регионе и начнет с сирийских районов Африн и Мюнбич (провинция Алеппо), заявил Эрдоган в парламенте Турции 16 января.

Тем временем в СМИ появились сообщения, что американские военные поставили ПЗРК в район Африна и передали его формированиям сирийских курдов. Оружие, по данным издания, на прошлой неделе получили отряды народной самообороны — боевое крыло Сирийских демократических сил.

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