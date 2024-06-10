Урсула фон дер Ляйен имеет возможность сохранить свой пост

Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии

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Чтобы сохранить пост главы Еврокомиссии, Урсуле фон дер Ляйен, вероятно, придётся заручиться поддержкой либо "зелёных", либо крайне правых.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На данный момент Европейская народная партия, которую представляет фон дер Ляйен и которая поддерживает её кандидатуру, имеет 185 мест в Европейском парламенте. Для избрания главы Еврокомиссии необходимо 361 голос.

Сама фон дер Ляйен заявила, что попытается объединить усилия с демократами и социалистами из группы S&D, а также с группой "Обновление Европы". Однако не все представители этих групп готовы поддержать действующего главу Еврокомиссии. Эксперты считают, что в лучшем случае поддержка составит необходимые 361 голос, но может быть и меньше.

Ранее предполагалось, что Эммануэль Макрон попытается низложить фон дер Ляйен, но провал его партии практически нивелировал его влияние в ЕС.

Сохранение поста Урсулой фон дер Ляйен не предвещает Европе ничего хорошего: диктат Брюсселя и активная русофобия продолжатся.