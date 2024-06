Крыса в углу. В Британии сообщили, что Зеленский собирается взрывать российские школы

Your browser does not support the audio element.

Если и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому навяжут мирное соглашение, то киевская власть даст "добро" на "террористическую деятельность на территории России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International