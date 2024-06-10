Если и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому навяжут мирное соглашение, то киевская власть даст "добро" на "террористическую деятельность на территории России.
Об этом пишет издание Daily Express.
По словам автора статьи, целью террора будут российские школы и прочая гражданская инфраструктура.
"Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов", — пишет аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд.
Кстати, никакого осуждения в статье нет.
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