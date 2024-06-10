Крыса в углу. В Британии сообщили, что Зеленский собирается взрывать российские школы

В Великобритании заявили, что Киев собирается взрывать российские школы

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Если и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому навяжут мирное соглашение, то киевская власть даст "добро" на "террористическую деятельность на территории России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом пишет издание Daily Express.

По словам автора статьи, целью террора будут российские школы и прочая гражданская инфраструктура.

"Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов", — пишет аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд.

Кстати, никакого осуждения в статье нет.