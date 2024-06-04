Ультраправые националисты убьют Зеленского, если он пойдёт на переговоры с Россией

Националисты запретили Зеленскому вести мирные переговоры с Россией

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Лидер Украины Владимир Зеленский не может вести мирные переговоры с Кремлём из-за угрозы его жизни от ультраправых националистов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Об этом заявил Responsible Statecraft.

"Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры с Россией, его отговорят ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", — отмечает колумнист газеты Тэд Снайдер.

По его словам, Зеленский никакой политической силы не имеет, и отказаться от обещаний вернуть границы 1991 года он не может. как и "пережить возмездие ультранационалистов".

И. о. президента Украины может пытаться переложить переговоры с РФ на Вашингтон, но Запад это расценит как удар по авторитету США и НАТО.

Украине необходимо отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной евроархитектуре безопасности, убеждён автор статьи.