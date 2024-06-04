"Кто президент-лузер?". Владимир Зеленский может поплатиться за свой длинный язык

Зеленский может поплатиться за свои безрассудные речи

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Украинский лидер Владимир Зеленский во внешней политике недавно допустил ряд "полных дипломатических провалов".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщает Zaxid.net.

Автор подчёркивает, что речь идёт о его нападках на нынешнего президента США Джо Байдена и возможно будущего Дональда Трампа. И если Байден по старости лет мстить своему союзнику не стал, то Трамп не забудет, как бывший комик назвал на днях его "президентом-лузером".

Такие речи и длинный язык Зеленского чреваты потерей "поддержки" Соединённых Штатов. А без неё Украина потеряет всё. А "лузером" в этом случае станет отнюдь не вновь избранный президент США, подчеркнули в издании.