Украинский лидер Владимир Зеленский во внешней политике недавно допустил ряд "полных дипломатических провалов".
Об этом сообщает Zaxid.net.
Автор подчёркивает, что речь идёт о его нападках на нынешнего президента США Джо Байдена и возможно будущего Дональда Трампа. И если Байден по старости лет мстить своему союзнику не стал, то Трамп не забудет, как бывший комик назвал на днях его "президентом-лузером".
Такие речи и длинный язык Зеленского чреваты потерей "поддержки" Соединённых Штатов. А без неё Украина потеряет всё. А "лузером" в этом случае станет отнюдь не вновь избранный президент США, подчеркнули в издании.
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