"Кто президент-лузер?". Владимир Зеленский может поплатиться за свой длинный язык

Украинский лидер Владимир Зеленский во внешней политике недавно допустил ряд "полных дипломатических провалов".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa