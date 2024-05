Лихорадочные поиски. Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами ВС РФ на Украине

Американский президент Джо Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами российской армии на Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic