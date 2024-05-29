Лихорадочные поиски. Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами ВС РФ на Украине

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США могут принять контрмеры для борьбы с успехами РФ на Украине

Американский президент Джо Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами российской армии на Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как отмечают обозреватели, Байден собирается ввести санкции против КНР за приписываемые ему поставки ключевых технологий России, и снять ограничения на применение ВСУ натовского оружия по территории России.

Многие виды вооружения НАТО оказались уязвимы для дронов РФ, средств ПВО и РЭБ, чего Вашингтон не ожидал.