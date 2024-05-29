Лихорадочные поиски. Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами ВС РФ на Украине

Американский президент Джо Байден может принять две контрмеры для борьбы с успехами российской армии на Украине.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Как отмечают обозреватели, Байден собирается ввести санкции против КНР за приписываемые ему поставки ключевых технологий России, и снять ограничения на применение ВСУ натовского оружия по территории России.
Многие виды вооружения НАТО оказались уязвимы для дронов РФ, средств ПВО и РЭБ, чего Вашингтон не ожидал.
"Возможно, мы приближаемся к очередному переломному моменту на Украине. В то время как Пекин всё больше склоняется к партнерству с новой доминирующей Россией, Байден раздумывает над тем, стоит ли ему углублять свой союз с Киевом. Это принесет новые риски, но будет иметь смысл, если сможет поддержать пошатывающуюся Украину и восстановить равновесие за столом переговоров, где и должен закончиться этот конфликт", — пишет газета.