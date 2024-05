Дарья Митина: заявления Сербии нельзя считать добрым знаком

Сербия впервые за последние два года направит своего посла в Киев. Что происходит в Сербии, какие заявления делает Милош Вучевич, в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Tadija using CommonsHelper by Not home at English Wikipedia is licensed under public domain