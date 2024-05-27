Дарья Митина: заявления Сербии нельзя считать добрым знаком

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Дарья Митина: Милош Вучевич сделал заявление об Украине после визита Си Цзиньпина

1:30
Мир » Европа » Балканы

Сербия впервые за последние два года направит своего посла в Киев. Что происходит в Сербии, какие заявления делает Милош Вучевич, в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: Милош Вучевич сделал заявление об Украине после визита Си Цзиньпина
Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Tadija using CommonsHelper by Not home at English Wikipedia is licensed under public domain

— Сегодня все ключевые новости недели так или иначе связаны с проблемами специальной военной операции и военными действиями на территории Европы.

Сербия после встречи с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что впервые за последние два года направит своего посла в Киев и разморозит работу законсервированного сербского посольства в Киеве.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич официально заявил главе МИДа Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран — членов ООН, в том числе Украины.

Эти заявления были сделаны хронологически сразу после визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Белград. После визита Си Цзиньпина в Белград в Киеве открывается сербское посольство и делаются заявления о поддержке украинской территориальной целостности.

Это, конечно, новость совсем не очень хорошая. Мы все понимаем, промежуточное положение, необходимость многовекторности. Но тем не менее это, наверное, не нужно считать добрым знаком.

Смотрите видеосюжет

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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