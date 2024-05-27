Дарья Митина: заявления Сербии нельзя считать добрым знаком

Дарья Митина: Милош Вучевич сделал заявление об Украине после визита Си Цзиньпина

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Сербия впервые за последние два года направит своего посла в Киев. Что происходит в Сербии, какие заявления делает Милош Вучевич, в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

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— Сегодня все ключевые новости недели так или иначе связаны с проблемами специальной военной операции и военными действиями на территории Европы.

Сербия после встречи с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что впервые за последние два года направит своего посла в Киев и разморозит работу законсервированного сербского посольства в Киеве.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич официально заявил главе МИДа Дмитрию Кулебе, что официальный Белград поддерживает территориальную целостность всех стран — членов ООН, в том числе Украины.

Эти заявления были сделаны хронологически сразу после визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Белград. После визита Си Цзиньпина в Белград в Киеве открывается сербское посольство и делаются заявления о поддержке украинской территориальной целостности.

Это, конечно, новость совсем не очень хорошая. Мы все понимаем, промежуточное положение, необходимость многовекторности. Но тем не менее это, наверное, не нужно считать добрым знаком.

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